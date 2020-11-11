أكد علماء نرويجيون أن متناولي زيت السمك أو ما يعرف بـ«الحبة الذهبية»، بشكل منتظم نادرا ما يصيبهم فايروس كورونا. وقرر فريق علماء المستشفى الجامعي بالعاصمة النرويجية أوسلو دراسة فاعلية زيت السمك في مقاومة الإصابة بالفايروس المستجد، وبدأوا بتجنيد 70 ألف متطوع لاختبار فاعلية التناول المنتظم لزيت السمك بعد ملاحظة أن عدد الإصابات يقل ضمن من تناولوه بانتظام. ويضم فريق المتطوعين مجموعات البالغين (أعمارهم بين 18 و75)، من مختلف مناطق النرويج. كما سيقسموا لمجموعتين تتناول الأولى زيت السمك طيلة موسم الشتاء، أما الثانية فتتناول مادة غذائية تحاكي زيت السمك، وسينتظر العلماء معلومات التجربة لاعتماد هذا المنتج ضمن مضادات الفايروس.