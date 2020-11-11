أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائل موراشكو (الأربعاء) بدء الإنتاج الصناعي وبكميات كبيرة للقاح فايروس «كورونا» الروسي «سبوتنيك V»، والذي يعد أول لقاح مسجل رسميا في العالم، وبدء توزيعه على الاقاليم الروسية. يأتي ذلك بعدما كشفت بيانات المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح فعاليته بنسبة 92%، حسب بيان الصندوق الروسي للاستثمارات الذي أكد أن «العملية الحسابية لنجاح فعالية استخدام اللقاح استندت إلى توزيع 20 حالة مؤكدة، ثم تحديدها من المجموعة التي تتناول الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح». وأضاف البيان: «تم إثبات الفعالية على أساس أول تحليل مؤقت للبيانات بعد 21 يوماً من تلقي المتطوعين أول تطعيم».