انتهت عملية تصوير قبل الزفاف في ولاية كارناتاكا الهندية بموت العروس والعريس. ووفق صحيفة «تايمز أوف إنديا»، كان من المقرر أن يقام حفل زفاف شاندرو (28 عاماً) على شاشيكالا (20 عاما) في 22 نوفمبر الجاري، بينما قرر العروسان وأقاربهما أن يقيما «فوتو سيشن» في مدينة مهجورة على ضفاف نهر كافيري. واستأجروا قاربين صغيرين لهذه المهمة، وبمجرد ابتعاد القارب عن الشاطئ بنحو 30 متراً، حاول العروسان التقاط صورة، إلا أن الكعب العالي الذي ارتدته العروس، أفقدها توازنها وسقطت في النهر، فيما حاول العريس إنقاذ حبيبته، لكنه ارتبك وتسبب في انقلاب القارب، ما أدى لغرقهما معاً.يذكر أن القارب كان على متنه صياد وأحد الأقارب، إذ تمكن الأول من السباحة للشاطئ، ثم أنقذ الثاني، بينما انتشل رجال الأمن جثتي العروسين من المياه.