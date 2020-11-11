كشف زوج السيدة المغتصبة داخل مقبرة بالإسماعيلية شمال العاصمة المصرية، تفاصيل جريمة الاعتداء على زوجته التي أثارت غضب الشارع المصري. ووفق وسائل إعلام محلية، أكد الزوج أمام محكمة الجنايات (الأربعاء) أن الواقعة تمت عصر (الثلاثاء)، وأن المتهمين هددوه بالقتل والسرقة، وقال: «أنا قلت لهم اقتلوني وبلاش مراتي، خلوها تمشي، بس للأسف قالوا لي لو مشت هتبلغ الشرطة، إحنا هنعاشرها أمامك عشان تبقى عينك مكسورة». وأكمل خلال أولى جلسات المحاكمة: «كنت عايز الأرض تنشق وتبلعني، مراتي كانت بتصرخ وقطعوا هدومها وضربوها بإيد المطواة بس متعورتش، وبعد كده بدأ المتهم الرئيسي عبدالكريم في الاعتداء عليها، وكان واقف جنبه واحد ماسك سيف».بدورها قالت الزوجة: «اغتصبوني تحت تهديد السلاح وزوجي كان مقيدا من يديه وقدميه بحبل بلاستيك، ويراقبه أحد المتهمين وفي يديه سلاح أبيض كبير». وتابعت: «اللي حصل حاجة صعبة جدا، والمتهمين رفضوا يتركوني، والمتهم الرئيسي اغتصبني بعد ما ضربني، وكان فيه واحد جنبه في إيده سيف، وقال لي إنهم هيقتلوا جوزي لو ما تجاوبتش معاه».