كشف المعجم البريطاني الواسع الانتشار لقاموس اللغة الإنجليزية «كولينز» أن lockdown «الإغلاق» هي الكلمة الرئيسية والأكثر شهرة خلال عام 2020، إذ فرضت أغلب دول العالم «الإغلاق» الكامل أو الجزئي بسبب تفشي وباء كورونا. ووفق RT (الثلاثاء)، اختار الخبراء هذه الكلمة بالذات، لأن مثل هذه التجربة «وحدت مليارات من البشر حول العالم». بدورهم أحصى الخبراء في هذا القاموس أكثر من 250.000 مناسبة لاستعمال كلمة «lockdown» في عام 2020، مقابل ترددها 4000 مرة فقط في العام الماضي.وقال موقع القاموس على الإنترنت إن «الإغلاق»، والتي تعني إجراءات الاحتواء التقييدية التي اتخذتها السلطات في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار «كوفيد – 19» تمت تسميتها في «كولينز» كلمة عام 2020.