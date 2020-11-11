أعلنت قناة «الشرق للأخبار» السعودية عودة الإعلامي المصري باسم يوسف إلى شاشات التلفزيون العربية من خلالها، وقالت في بيان أصدرته (الأربعاء): «اعتبارا من اليوم، سيتمكن الجمهور في المنطقة من تجربة التغطية الاقتصادية العالمية على القناة ومنصاتها الرقمية مع تحليل التطورات فور وقوعها».وكشفت القناة في وقت سابق عن قائمة مذيعيها المميزة، بينهم باسم يوسف ومعتز الدمرداش وزينة اليازجي ورشا الخطيب وسعد زغلول ومحمد فتحي وغيرهم. بدورها أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أخيرا انطلاق القناة التي وصفتها بأنها خدمة إخبارية عربية جديدة متعددة المنصات، ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.يذكر أن باسم يوسف المولود في القاهرة عام 1974، خريج كلية الطب، وعمل جراحا لفترة من الوقت، قبل أن يتجه للكتابة والإنتاج والنقد الإعلامي، ثم تقديم برنامج البرنامج الإخباري الساخر في الفترة من 2011-2014، فيما تقارنه الصحافة العالمية بالكوميدي الأمريكي جون ستيورات الذي ألهم برنامجه «ذا ديلي شو» يوسف ليبدأ حياته المهنية.