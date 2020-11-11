باع الصيني ليو بيغ طفله الرضيع (40 يوماً) لمواطنته العاقر مقابل 24 ألف دولار عبر الإنترنت، بعدما فقد وظيفته بسبب جائحة «كورونا». ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، (الأربعاء)، واجه ليو وزوجته ضغوطا مالية بفقدان وظيفته في شركة أغلقت لإفلاسها نتيجة الوباء، ما اضطره لنشر إعلان على الإنترنت يطلب فيه مشتريا لطفله، وباستجواب المشترية «شو» عن الصفقة غير القانونية، أقرب بدفع ما أسمته «رسوم تغذية» مقابل الطفل، فيما برر الأب قائلا: «لم أعثر على وظيفة جديدة، ما منعني من دفع الرهن العقاري، فاضطررت لبيع الطفل»، بدورها قررت النيابة النيابة حجز الثلاثة للعرض على المحكمة بتهمة الإتجار بالأطفال.