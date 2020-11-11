خلصت دراسة بريطانية حديثة أن جيل الألفية من النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكري خلال الـ30 عاماً القادمة من حياتهن. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، أكد خبراء مؤسسة الصحة الخيرية البريطانية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، محذرين من اعتماد أسلوب حياة خامل، مع ضرورة إجراء فحوصات منتظمة على الأقل كل 6 أشهر، وتجنب الاعتماد على الأطعمة المصنعة و«الفاست فود» كونها لارتفاع مستويات السكر فيها، ما يساهم في مقاومة الأنسولين، وبالتالي الإصابة بالسكري، وفي حال تجاهل علاجه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. كما نصح الخبراء بتقليل مستوى التوتر لتجنب زيادة إفراط هرمون الكورتيزول علاوة على ضرورة التخلص من الوزن الزائد بالرياضة.1 تجاهل إجراء الفحوصات بانتظام2 اعتماد حياة خاملة بلا نشاط بدني3 الإفراط في «الفاست فود» والسكريات4 زيادة التوتر وتجاهل الاسترخاء5 عدم التخلص من الوزن الزائد