ثمن عميد مكتبة الملك سلمان بجامعة الملك سعود في الرياض الدكتور منصور الزامل، إهداء رئيس تحرير صحيفة اليوم سابقا محمد الوعيل نسخا من مجموعة سلسلة كتابه «شهود هذ االعصر» لمكتبة الجامعة، معربا عن تقدير المكتبة لهذه البادرة، لاسيما أن السلسلة تعد إضافة جيدة للمكتبة لما تحويه من لقاءات تاريخية مع عدد من زعماء العالم والعلماء ورجال المال والاقتصاد في المملكة العربية السعودية، كما شملت العديد من اللقاءات مع بعض رجالات المؤسس الملك عبدالعزيز وأحفادهم. بدوره أجزل الوعيل الشكر لعمادة مكتبة الملك سلمان لقبول هذا الإهداء، مؤملاً أن يكون إضافة إلى محتويات المكتبة الثرية.