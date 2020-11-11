هاجم رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن، الإدارة الأمريكية بسبب عدم الاعتراف بفوزه في الانتخابات، مبينا أن «ذلك لا يغير ما سنقوم به»، مؤكدا (الثلاثاء)، أن عملية نقل السلطة بدأت «وهي تجري على قدم وساق».

وقال بايدن، في كلمة من ديلاوير: «تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا».

وجوابا عن سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترمب، أجاب بايدن باختصار: «سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم». وأضاف: «سيبقى ترمب رئيسا لهذه البلاد حتى 20 يناير».

وقال ترمب في تغريدتين على «تويتر»، (الثلاثاء): «أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع القادم، وستجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.