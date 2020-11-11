أعرب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فايروس كورونا في مصر حسام حسني عن تفاؤله بكل الأبحاث العلاجية واللقاحات لمواجهة الفايروس المستجد.

وقال في حديث متلفز إنه «لا بد من توافر علاج شافٍ أو لقاح واقٍ لمواجهة كورونا».

وأضاف أن «لقاحات كورونا حتى الآن آمنة وفاعليتها أثبتت نجاحها»، مشيرا إلى أن «نجله تم تطعيمه بلقاح كورونا وهو الآن بصحة جيدة».

وأكد أن «كل المشاركين المتطوعين في لقاح كورونا بخير ولا يعانون من أي أمراض»،

وأوضح أن «بداية مارس سيبدأ العد التنازلي لمحاولة القضاء على كورونا»، مشيرا إلى أن «هناك زيادة في أعداد المصابين بكورونا، خصوصا في فصل الخريف».