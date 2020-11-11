أعلن علماء بريطانيون اكتشاف بروتين رئيس يدعم إنتاج خلايا الدم السليمة طوال الحياة، ما يحمي الخلايا الجذعية ويكافح الشيخوخة المبكرة. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها، إذ أظهرت أن البروتين المعروف بـYTHDF2، يحمي الخلايا الجذعية من التلف عندما يقاوم الجسم العدوى ما يسمح لها بمواصلة العمل بشكل سليم طوال العمر. ودرس فريق الباحثين بقيادة جامعتي إدنبرة وكوين ماري في لندن، دم فئران تعاني نقصاً من هذا البروتين، فوجدوا أن خلاياها الجذعية تشابه دم الفئران الأكبر سناً. وبحقنها بالبروتين تمكنت خلاياها من تصنيع خلايا دم جديدة، أدت إلى زيادة عمرها وتأخر شيخوختها.