فيما تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، (الثلاثاء)، أنباء عن إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان، وأن حالتها خطيرة، حرص الفنان أحمد كمال زوج الفنانة السابق، ووالد بناتها، على تكذيب هذه الأخبار المتداولة، وكتب عبر صفحته على «فيسبوك»: «الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة».بدوره نفى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، ما تردد عن إصابة النجمة. وقال عبر حسابه أيضا في «فيسبوك»: «الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله». كما نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، في تصريحات صحفية إصابة كامل بالسرطان، مؤكدا أنها في حالة صحية جيدة.يذكر أن آخر أعمال عبلة كامل الدرامية كان مسلسل «سلسال الدم»، وشاركها البطولة رياض الخولي، علا غانم، منة فضالي، راندا البحيري، وأميرة هاني.