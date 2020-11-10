اعتذر الموسيقار هاني مهنا لحسن شاكوش، وحمو بيكا، وعمر كمال، بعدما صرح بأنه لم يدعُهم لحفل زفاف ابنته هنادي. وفي مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري مساء (الإثنين) قال مهنا: «نقابة المهن الفنية تسرعت في بيانها الاستنكاري بخصوص حضورهم حفل الزفاف، ورغم تحفظي على غنائهم إلا أني أرحب بهم كمدعوين في الفرح، ومع احترامي للنقابة أعتب على رئيسها الفنان الكبير هاني شاكر».وتابع: «أنا فوجئت بحضور التلاتة شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا». واستدرك: «تواصلت معي ابنتي وقالت إنها دعتهم» مؤكدا أنهم «لم يدخلوا مع الناس بل دخلوا من ورا المسرح».ودار (الأحد) سجال بين هاني مهنا وحسن شاكوش، إذ أكد الأول أنه لا يعرف شاكوش لكي يدعوه لزفاف ابنته، بينما رد عليه مطرب المهرجانات أن ابنته هنادي هي من دعته وأصدقاءه.يذكر أن حفاف زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صلاح، أقيم (الجمعة) الماضي، في أحد الفنادق المصرية، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم درة وزوجها، وحسن الرداد وزوجته دنيا سمير غانم، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وشيماء سيف، ومدحت صالح وحكيم.