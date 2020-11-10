خطفت الفنانة المصرية - اللبنانية ميرنا وليد أنظار متابعي برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، كما تداول جمهور «تويتر» مقاطع عدة من اللقاء، الذي جمعها وفريق عمل مسلسل «ذئاب الجبل».واستعادت ميرنا أثناء استضافتها في البرنامج مساء (الإثنين) ذكريات المسلسل رغم مرور أكثر من 15 عامًا على عرضه للجمهور. وقالت إنها تحتفظ بنسخة من سيناريو مسلسل ذئاب الجبل حتى الوقت الراهن، لافتة إلى أنها بكت أكثر من مرة حين قرأت السيناريو لأول مرة.ولدت ميرنا وليد المصري الشعراني في 17 سبتمبر 1977، وهي ممثلة مصرية – لبنانية، بدأت مشوارها الفني عام 1991. وشاركت في العديد من الأعمال المصرية في التلفزيون والسينما والمسرح، حتى اعتزالها للمجال الفني لفترة قصيرة أنجزت خلالها دراسة الإخراج في معهد السينما ولكنها قررت العودة للمجال الفني مرة أخرى.أما «ذئاب الجبل»، فهو من المسلسلات التي لاقت قبول واهتمام شريحة كبيرة من الجمهور المصري والعربي عام 1992، ما جعله يحقق نجاحًا مذهلا، وكان بداية للثنائي محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة، ويدور المسلسل حول حياة الصعيد المصري وعاداته وتقاليده والعصبية الشديدة التي تحوي هذا المجتمع، في إطار قصة بلدة تسمي بهتون الجبل التي تحوي عائلة هوارة التي تؤمن بالعديد من العادات العصبية والتي قام فيها الشيخ بدار الذي كسر العادات وزوج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، وسط رفض أخيها، ليتواكب ذلك مع وجود الشر المتمثل في علوان أبو البكري الذي يقدم دوره عبد الله غيث.