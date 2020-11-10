بانتشار أنباء حول مغادرة مدير أعمالها محمد وزيري السجن وانتهاء الخلافات وعودة المياه بينهما لمجاريها، ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في تغريدة على حسابها في «تويتر» (الثلاثاء): «أولا هو مازال مسجونا منذ 4 شهور على ذمة التحقيق، ثانيا: منذ ساعات كان في جلسة محكمة ويترافع ضده المحاميان ياسر قنطوش ورانية المناوي.. ثالثا والأهم: هيدا من سابع المستحيلات إنه يحصل!». وختمت: «4: أنا بلبنان». جاء ذلك ردا على تغريدة للصحفية هنادي عيسى كتبت فيها «يبدو أن العلاقة بين النجمة هيفاء ووزيري عادت بعد خروجه من السجن، إذ شوهدا ليلة السبت يسهران مع مجموعة من الأصدقاء في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة»!.