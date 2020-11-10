إذا كان هاتفك الذكي «الأندرويد» يواجه مشكلات في الشحن رغم توصيله بالكهرباء، فقد تكون هناك مشكلة خارجية، مثل منفذ طاقة سيئ، أو كابل تالف، وقد تكون أيضاً مشكلة داخلية تتمثل في خلل بالبرامج، وفي الحالتين ما عليك سوى اتباع 5 طرق للتغلب على هذه المشكلات، حسبما يؤكده خبراء التقنية على موقع «بيزنس إنسايدر»، وهي: جرب منفذ طاقة مختلفاً، وتحقق من كابل الشحن، واختبر جدار المحول الخاص بشحن الجهاز، وافحص منفذ شحن جهازك، أو حاول إعادة تشغيله، ثم تأكد من «أندرويد» الذي حدثته، وأخيراً استبدل البطارية إذا كان ممكناً لأن عمرها الافتراضي قد يكون انتهى.1- جرب منفذ طاقة مختلفاً وتحقق من الكابل2- اختبر جدار المحول وافحص منفذ الجهاز3- أعد تشغيل الهاتف مرتين متتاليتين.4- تأكد من برنامج أندرويد الذي حدثته أخيراً5- استبدل البطارية لانتهاء عمرها الافتراضي