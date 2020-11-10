تصدرت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب تريند "تويتر" في مصر في الساعات الماضية، بعد تداول خبر قرب إعلان طلاقها من زوجها المغني حسام حبيب، عقب اكتشافها استغلاله عقد وكالة لإدارة أعمالها، واستيلائه على أموالها دون علمها. فيما خرجت شيرين (الثلاثاء) لترد حسابها في «تويتر» بـ3 كلمات فقط: «احنا بألف خير». هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الزوجان لشائعات وصلت إلى حد القول بأن عددا من الوسطاء تدخلوا للإصلاح بينهما، ما دفع شيرين للتصريح حينها: «سمعت أخبارا أو بمعنى أصح شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.. بحبك يا صاحبي». كما كتب حبيب على حسابه «تويتر»: «في قلوبهم مرض».