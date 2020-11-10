كشف علماء أمريكيون، (الإثنين)، حقنة علاجية أظهرت نجاعة «مدهشة» في حماية النساء من فايروس فقدان المناعة المكتسب «HIV» الذي يسبب مرض الإيدز.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن هذه الحقنة الدوائية التي تُعطى مرة واحدة كل شهرين تغني عن حبة الدواء التي يجري أخذها يوميا. وقرر الباحثون إيقاف التجارب السريرية، تمهيدا للإنتاج والتسويق.

وفيما تتطلب الوقاية في الوقت الحالي، أخذ حبة الدواء بشكل يومي، أي 365 في السنة، يرتقب أن يصبح الأمر أكثر يسرا بـ6 حقنات فقط في السنة، إذا جرت الموافقة على العلاج الجديد.

وقالت الخبيرة في صحة النساء بمستشفى بمدينة بوسطن الأمريكية سيغال ياويتز إن هذه الحقنة تشكل تحولا جذريا بالنسبة للنساء.