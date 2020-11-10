يبدو أن سباق اللقاحات العالمي عاد إلى العمل مسرعاً في محاولة للوصول إلى حل ينهي أزمة البشرية المستمرة منذ ظهور فايروس كورونا المستجد قبل أشهر الذي حصد أكثر من مليون إنسان.

فبعد إعلان شركتي «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية أن اللقاح ضد «كوفيد-19» الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90% عقب التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أعلنت شركة الأدوية نوفافاكس (الإثنين)، أيضاً، أن لقاحها ضد «كورونا» قد حصل على موافقة مستعجلة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأضافت الشركة أنه سيتم تسريع لقاحها بمساعدة الوكالة الحكومية الأمريكية في محاولة لتطويره كي يكون فعالا وآمنا ضد الجائحة، كما توقّع المسؤولون أن تكمل الشركة عقارها، المسمى NVXCoV2373، في المرحلة الثالثة من التجارب في الولايات المتحدة والمكسيك بحلول نهاية الشهر الجاري نوفمبر.

وأعلنت «نوفافاكس» التزامها بنهج قائم على البيانات وصارم علمياً في إظهار السلامة والفعالية مع الإسراع في المراجعة التنظيمية لهذا البرنامج الإكلينيكي.