موقف غريب، تسبب في خروج شاب تايواني من غيبوبة استمرت نحو شهرين، بعد حديث المحيطين به عن طبق طعام.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تعرض يونغ تشيو لحادثة خطيرة أثنار ركوبه دراجة «سكوتير» في يوليو الماضي، إذ أصيب بجروح خطيرة، نتج عنها ضرر كبير في الأعضاء الداخلية بجسمه، من ضمنها تمزق في الطحال والكلى والكبد، بحسب موقع «روسيا اليوم».

ودخل الشاب في غيبوبة من الدرجة الثالثة، بعد إجرائه 6 عمليات جراحية، تحسنت حالته إلا أنه لم يخرج من الغيبوبة التي استمرت نحو شهرين.

لكن ما حدث بعد ذلك ربما يكون غريبا للبعض، إذ إنه خلال إحدى الزيارات، قال شقيق المريض أثناء جلوسه بالقرب منه مازحا، أنه سيتناول اليوم طبقه المفضل «شرائح الدجاج»، وفجأة بدأ نبض المريض يتسارع واستعاد وعيه.

واستقرت حالة الشاب تشيو، وخرج من المستشفى بعد مرور بعض الوقت، وزار بعد ذلك طاقم المستشفى وأحضر لهم «تورتة»، شاكرا لإنقاذ حياته.

وسبق أن نشر خبر في أكتوبر الماضي عن استيقاظ رجل مرة أخرى بعد 8 أعوام قضاها في غيبوبة وكاد أهله وأقرباؤه أن يفقدوا الأمل.

عانى الرجل الذي يدعى ريتشارد (البالغ من العمر 37 عاما)، من غيبوبة أصيب بها قبل 8 أعوام بسبب تسمم باللحوم، أدت إلى إصابته بتلف شديد في الدماغ، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال الأطباء في المستشفى ببريطانيا إن الشاب الثلاثيني بسبب إصابته بتلف شديد في الدماغ، أصيب بشلل وحالة عقلية نادرة تمنعه من الكلام أو تناول الطعام أو الحركة وتجعله في غيبوبة.

واستعاد صاحب الـ37 عاما وعيه بالكامل، وتعرف على أسرته وطلب التحدث إلى والده بعد تناول جرعة من عقار «الزولبيديم» المنوم، حتى أنه تمكن من النهوض من كرسيه المتحرك والسير.

ووجد الأطباء أن الحبوب المنومة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من تلف الدماغ على استعادة مقدرتهم على الكلام والحركة، ولكن بشكل مؤقت.