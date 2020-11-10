وجه ملك المغرب محمد السادس (الإثنين) بإطلاق عملية تلقيح مكثفة ضد فايروس كوفيد-19 خلال الأسابيع القادمة.

وذكر بيان للديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس ترأس في القصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لإستراتيجية التلقيح ضد فايروس كوفيد-19.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يندرج في إطار تتبع الملك محمد السادس لتطور الجائحة والتدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشارها وحماية حياة وصحة المواطنين.

وأضاف أنه بناءً على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية المسؤولة، فإن حملة التلقيح ستضع حداً للمرحلة الحادة من الجائحة.

ومن المنتظر أن تغطي حملة التلقيح المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، وستعطى الأولوية للعاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذلك للمسنين والفئات الهشة للفايروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي المواطنين.