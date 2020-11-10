عثر زوجان ألمانيان أثناء نزهة على رسالة من جندي ألماني أرسلها بالحمام الزاجل قبل ما يزيد على 100 عام. وكان زوجان في نزهة في منطقة الألزاس الواقعة شرقي فرنسا، وعثرا على كبسولة صغيرة من الألومنيوم في أحد الحقول. وكانت الرسالة داخل الكبسولة مكتوبة بلغة ألمانية صعبة القراءة على نوع من الورق الشفاف.

وبحسب موقع «دوتشي فيلا» الألماني، تعتقد دومينيك جاردي، أمينة متحف لينغ، بالقرب من مكان العثور على الرسالة، أن عام 1910 هو الأرجح، بحسب تقرير نشرته صحيفة «لو باريسيان» الفرنسية.

ووُصف الاكتشاف بأنه «نادر للغاية»، وقالت جاردي للصحيفة إنه من المحتمل أن تكون الكبسولة قد وصلت إلى سطح التربة بمرور الوقت مثل العديد من البقايا العسكرية التي خلفتها الحرب العالمية الأولى. واستعانت جاردي بصديق ألماني لترجمة الرسالة، التي كُتبت بالخط القوطي الألماني وتتحدث عن تفاصيل مناورات عسكرية ألمانية.