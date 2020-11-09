يبدو أن فايروس كورونا لم يخرج عن إطار حالة الطوارئ العادية كما قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس (الإثنين)، بل دخل أيضا مرحلة التنجيم والتنبؤات، إذ كشف رئيس جمعية التنجيم الروسية ألكسندر زارايف أن نهاية الفايروس المستجد ستكون مطلع مارس القادم. ووفق RT، قال زارايف خلال حديثه مع إذاعة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية صباح اليوم، إن الفايروس التاجي أدخل العام الحالي تعديلات ملموسة في كافة المجالات تقريبا وغيّر مجرى الحياة الروتيني للبشر، وتابع: لاتزال تلك النزعة السلبية قائمة مطلع العام القادم، وفي يناير وفبراير بصورة خاصة، إلا أن بداية مارس ستشهد عملية إعادة بناء الحياة حيث ستعود إلى مجراها الطبيعي، خلافا لإعلانات تقدم بها الكثير من السياسيين والأطباء الذين قالوا إن الفايروس سيواصل نشاطه الضار لغاية 31 مايو القادم.وأبان زارايف أن البشرية كانت غير جاهزة على المستوى الوراثي لظواهر فضائية شاذة ضربتها عام 2020 وأثرت على حياتها ودعاها أن تكون يقظة وحذرة العام القادم كذلك. إذ تنبأ باندلاع موجة جديدة لأمراض الفايروس نهاية يناير 2021.