في ذروة احتفالات الأمريكيين بفوزه بالانتخابات الرئاسية، فضّل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن تكون أولى زياراته للمقابر التي دفن فيها عدد من أفراد أسرته، بمن فيهم ابنه الراحل «بو». ووفق موقع «فوكس نيوز»، جاءت زيارة بايدن (الأحد) إلى قبر ابنه الذي قضى بسرطان الدماغ عام 2015، في لفتة إنسانية، خصوصا أن «بو» كان يشجعه على خوض الانتخابات الرئاسية قبل وفاته.وكانت نيليا، زوجة بايدن الأولى، توفيت أيضا في حادث سيارة عام 1972 مع ابنتهما الرضيعة نعومي، فيما نجا ابناهما «بو» و«هنتر» حينها من الموت رغم إصابتهما بجروح بالغة. وعمل «بو» قبل وفاته رئيساً للجهاز القضائي في ولاية ديلاوير لنحو 8 أعوام، وبعدها التحق بمكتب للمحاماة في العام 2015، كما خدم «بو» الذي رحل بعمر 46 عاماً في العراق بالحرس الوطني.