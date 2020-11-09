تستعد المستشفيات البريطانية لاستقبال لقاح فايروس كورونا خلال الأسابيع الـ3 القادمة. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، أكملت هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS الإجراءات التي تمكّن المرضى كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة للحصول على التطعيم، علاوة على الأطقم الطبية، وذلك قبل أعياد الميلاد.بدوره أكد رئيس NHS أن اللقاح سيتوافر قبل نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الجرعات ستكون متاحة للمقيمين في دور الرعاية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً، والمهنيين الصحيين العاملين في الخطوط الأمامية، مبيناً أن دور الرعاية هي الأولى في تلقي اللقاحات لأنها تمثل 40% من الوفيات المرتبطة بالفايروس المستجد في المملكة المتحدة، فيما سيتم إعطاء اللقاح على جرعتين، مع التأكد من أن هناك فارقاً بينهما من 3 إلى 4 أسابيع، ومع ذلك، لن يتم إعطاؤه لشخص تلقى لقاح الإنفلونزا في غضون 7 أيام.