طّور علماء النفس بجامعة كامبريدج البريطانية لعبة «Breaking Harmony Square» بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية، لتعليم اللاعبين اكتشاف «الأخبار المزيفة». وفق صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، يأتي ذلك باستخدام تكتيكات مثل الروبوتات والتصيد ونشر المؤامرات، تُظهر اللعبة كيف تعمل تكتيكات التضليل في الحياة الواقعية باستخدام بلدة صغيرة كمثال. وفي تجربة خاضعة للرقابة شارك فيها 681 شخصًا، لعب نصفهم هذه اللعبة بينما لعب النصف الآخر Tetris، اكتشف الباحثون أن من بين من لعبوا Harmony Square، انخفضت الموثوقية المتصورة للمعلومات الخاطئة بمعدل 16%، وانخفضت الرغبة في مشاركة الأخبار المزيفة مع الآخرين بنسبة 11%. ويقول باحث الدراسة ساندر فان دير ليندن، إن اللعبة عملت كشكل من أشكال التدخل ضد أسوأ تجاوزات المعلومات المضللة والأخبار المزيفة. وأضاف: «نحن نقدر أنه إذا تم طرحه على المستوى الوطني، فإن حوالى 63% من الأشخاص الذين تعاملوا معها سيحصلون على تعزيز في مناعتهم النفسية ضد المعلومات المضللة».