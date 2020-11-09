نجح لاعب القفز المظلي النمساوي المحترف بيتر سالزمان في تحقيق حلم الطيران ببدلة مجنحة، ليعيد للذاكرة حلم عباس بن فرناس صاحب أول محاولة طيران شراعي في القرن التاسع الميلادي. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، طور سالزمان أول نظام قيادة كهربائي لبدلة ذات أجنحة تصل سرعتها إلى 300كلم/ساعة، بالتعاون مع شركة ألمانية عملاقة في مجال السيارات. فيما أجرى اللاعب النمساوي السلسلة الأولى من الرحلات التجريبية في نفق الرياح الأفقي للشركة الألمانية AEROLAB، للتحقق من صحة التصميم قبل نقله إلى التجارب في الهواء الطلق تحت السماء الرحبة، وبالفعل نفذ سالزمان أكثر من 30 قفزة اختبارية بالبدلة عالية التقنية، قبل القيام بأول قفزة في العالم الواقعي، رفقة 2 من زملائه، مرتدين البدل المجنحة بمساعدة المحرك الكهربائي والتصميم المبتكر، وقدم الثلاثي أداء رائعاً في تشكيل جوي بديع، ثم فتحوا مظلاتهم وهبطوا إلى الوجهة المستهدفة.