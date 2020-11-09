في أول رد فعل على خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الديمقراطي جو بايدن، أكد «تويتر» أن ترمب سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي للمنصة، بمجرد تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه في 20 يناير القادم. ويضع «تويتر» تحذيرا يقول «الصالح العام» على بعض التغريدات التي تخرق قواعده، والصادرة عن زعماء العالم، والتي كانت ستحذف لولا ذلك. وبدلا من الحذف، تخفي الشركة عادة هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون، بتحذير يكتب فوقها، فيما تتخذ إجراءات لتقييد وصولها للمستخدمين. إلا أن مسؤولي «تويتر» يؤكدون أن ذلك لا ينطبق على المسؤولين السابقين ممن تركوا مناصبهم.