أعلنت شركة أمريكية نجاح أول رحلة ركاب في العالم عبر كبسولة «هايبرلوب»، (الأحد)، ما ينتظر معه إحداث تغيير هائل في مجال نقل البشر والبضائع. ووفق «نيويورك تايمز»، قالت شركة «فيرجن هايبرلوب» التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها، إن مديريها التنفيذيين جوش جيجيل وسارة لوشيان، وصلا بسرعة هائلة إلى موقع اختبار نظام ديفلوب التابع للشركة في لاس فيغاس بولاية نيفادا. فيما أكد رئيس الشركة رئيس مجلس إدارة المجموعة الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان سليم: «كان من دواعي سروري أن أرى التاريخ يصنع أمام عيني».وتؤكد الشركة أن النقل بالكبسولات المعلقة سيشهد إقبالا كبيرا من الركاب والبضائع، خصوصا أن الأنابيب المفرغة تصل سرعتها إلى 966 كيلومترا في الساعة أو أسرع. إذ تستغرق الرحلة في «هايبرلوب» بين نيويورك وواشنطن 30 دقيقة فقط، أي أسرع من الرحلة بالطيران. واستدركت الشركة: «نعمل للحصول على شهادة السلامة بحلول 2025 والعمليات التجارية بحلول 2030».