اثارت الفنانة المصرية هالة صدقي جدلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، حين قالت مساء (الأحد): «تقدم لي 165 عريسا للزواج مني، ولكني رفضت». ووفق وسائل إعلام مصرية، تابعت صدقي -على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي في دورته الـ36 المنعقدة حاليا- «من الصعب الرجوع لطليقي مرة ثانية، رغم أن خلافاتنا انتهت، وهو فى النهاية والد أبنائي وأحترمه ويكفي أن أولادي يحملون اسمه». وعن تكريم المهرجان الفنان عزت العلايلي والمخرجة إيناس الدغيدي، قالت: «أرى أن تكريمهما تأخر كثيرا لاسيما أنهما قدما أعمالا عميقة وجريئة تستحق التقدير». مشيرة إلى أنها ما زالت تبحث عن الدور الملائم لتقديمه في الوقت المناسب.