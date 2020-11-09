أثناء حديثها عن المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، قالت مواطنتها الفنانة إلهام شاهين إن أمريكيا أعلن دخوله الإسلام بعد مشاهدته فيلمها السينمائي «دانتيلا»، من إخراج الدغيدي، وذلك حين عرض الفيلم عام 1993 في شيكاغو بحضور طاقم العمل. وتابعت: «علم هذا الأمريكي ببساطة الإسلام، كما أحب فكرة الزواج من اثنتين». وأثنت شاهين على الدغيدي في ندوة تكريم الأخيرة على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي (الأحد)، ووصفتها بـ«أكثر إنسانة صادقة قابلتها»، وأعربت عن اعتزازها بمشاركتها في فيلمين من إخراجها هما «لحم رخيص» و«دانتيلا»، واعتبرتهما أهم فيلمين في حياتها، إذ قدما للعالم المسكوت عنه في رسائل توعوية للدفاع عن البنت الفقيرة أينما كانت.