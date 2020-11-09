في الساحل الشرقي كانت نشأة تكوينه.. وفيه حالَلَ بين التتلمذ والأستاذية والتطلع والوصول.. ومن مدرسة البيئة الشرقية تكونت شخصيته بصبغات «شيفرة» وراثية.. وبين «طبع» وراثي و«تطّبع» بيئي؛ جمع بين الصفاء والعملِّية.. ومع ثقافة مبكرة وإعلام مكتسب؛ رسم ملامح ديناميكية تحديه المتجدد.. وفي مراكزه القيادية الإدارية والتحريرية في المؤسسات الصحفية؛ تفاعل مع المجتمع بشرائحه المختلفة، بلغة خاصة جمعت التميز والكفاءة.. إنه عضو هيئة الصحفيين السعوديين خالد بوعلي.بين صرير قلم ومداد محبرة؛ رصدت مسيرته الصحفية قصة معبِّرة، ثرية وممتعة.. وفي لوحة أشجار بديعة كأنها ترتوي من نهر جارٍ بجوارها؛ كتب بتجرد ونزاهة، وحب ومصداقية.. وبين شمس الأصيل المؤذنة بالغروب وخيوط أشعتها المرتعشة المترقبة سلطان الليل؛ اتسعت مساحة البياض في قلوب الآخرين، وتوسعت ساحة وجدان من أحبه.وعند تربيته الأنيقة مثل كل قريب لشاطئ نصف القمر؛ نبت على خلق كريم بدا من حسن تهذيب.. ومع «الفصاحة»؛ لساناً في القريض فلم يرض عن هنات تغريب.. وعند شروط اللفظة؛ كانت «الكلمة» متباعدة المخارج ميسورة غير متوعرة.. وعند التنوع اللغوي وخلوص الكلام من التعقيد؛ اسماً على فعل فقيل نحا.لما تربى على تحمّل المسؤولية والانضباط؛ صنع متعة صحفية نقية صادقة.. وحين يستيقظ صباحاً يخطط لبرنامجه اليومي؛ يدرك أن النجاح لا يأتي إلا بتعب وجهد وتميز.. ولما كوَّن علاقات صداقة مع كل الناس؛ طرح قضايا صحفية جادة لا للشهرة.. وبين هذا وذاك؛ إنسان أجاد توظيف خبراته الصحفية واستثمرها بالتميز.ومن خارج تخصصه العملي «إدارة المشاريع»؛ استسلم لميوله صوب صاحبة الجلالة من أول السلم مراسلاً صحفياً.. وبين رئاسة التحرير وإدارة كبرى المؤسسات الصحفية؛ انضم لفرق التأسيس في مطبوعات عدة وأطلقها.. ومع الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية؛ برزت مواهبه مع مهنة المتاعب.. أما التأليف؛ فكان له تجربة ثرية مثل «رمال الذهب».وبمخرٍ لعباب بحر الصحافة، وأخذٍ بآلات مهنة المتاعب؛ استوعب أصول الصناعة بآلات مؤدية للنجاح.. وعندما امتلك القدرة في كتابة الخبر؛ ارتقى بموهبته فارتقت به.. وحين يسجل حدثاً صحفياً ويوقع ينشره؛ كأنه يروي تجربة يقرؤها زملاؤه الصحفيون قبل قرائه.. وعند جيل الصحفيين؛ إعلامي متمكن بلور مراحل الصقل والتدريب.