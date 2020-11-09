ناهيك عما تسببه المشروبات الغازية من زيادة في الوزن، إلا أنها، وحسب دراسة أمريكية حديثة، تزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنحو 25%، كما يرفع تناول الصودا فرص الإصابة بأمراض القلب والكلى وضعف صحة الأسنان والجلد وتسريع الشيخوخة وضعف الذاكرة، ووجد باحثو جامعة هارفارد الأمريكية أن المحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية تؤثر على البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما ينصح معه بالإقلاع عنها لتحقيق 5 فوائد، هي؛ تحسين صحة الدماغ، فقدان الوزن الزائد، تجنب تسوس الأسنان وإضعاف طبقة المينا، تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، تقوية النظام المناعي وإبطاء الشيخوخة، وإنعاش الذاكرة.1 تحسين صحة القلب والأوعية2 فقدان الوزن الزائد بلا حمية3 تجنب ضعف وتسوس الأسنان4 تنشيط الجهاز المناعي والجلد5 إبطاء الشيخوخة وإنعاش الذاكرة