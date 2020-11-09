في تصريح مثير للقلق، كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الإثنين) أن وباء «كوفيد-19» تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية. ونقلت وكالات الأنباء عن غيبريسوس قوله: «نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن كورونا خرج عن إطار حالة الطوارئ»، وتبعا لذلك شدد على ضرورة النظر إلى اللقاح ضد الفايروس المستجد على أنه «منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة». ولفت المدير العام للمنظمة العالمية إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.