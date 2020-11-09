أظهر التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المرتقب ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تطوره شركتا «فايزر» و«بيونتيك»، فعاليته بنسبة 90%.

وهذه المرحلة الثالثة هي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيص اللقاح.

ووفقا لموقع CNN، قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية ألبرت بورلا عقب إعلان اللقاح، إن قواعد اللعبة ضد الفايروس تغيرت بنسبة 90% وبات لدينا أمل بنسبة 90% ضد الفايروس.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس «هذه الفعالية للقاح» عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفايروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.