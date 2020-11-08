يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع الأورام الخبيثة انتشارا بين النساء، وتفيد الإحصاءات إلى أنه يمثل 12% من الإصابات الجديدة، و25% من جميع أنواع السرطانات لدى النساء. وفي مداخلة تلفزيونية أمس، أكدت استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الحمل والحقن المجهري الدكتورة المصرية إيمان علي، أن في أوروبا وأمريكا وحدهما توجد امرأة واحدة من بين كل 8 معرضة للإصابة بسرطان الثدي، وأرجعت ذلك لـ5 عوامل، هي البلوغ والدورة في سن مبكرة نسبياً، وإنجاب الأطفال في عمر متأخر أو عدم الإنجاب، والعلاج بالهرمونات البديلة خلال فترة «انقطاع الطمث»، علاوة على تناول أقراص منع الحمل فترات طويلة، وأخيرا الوزن الزائد والسمنة والتدخين.