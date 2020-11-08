أطلقت شركة «قوقل» تحذيرا لأصحاب هواتف «أندرويد»، بأن أجهزتهم ستكون غير آمنة خلال سبتمبر 2021. وقالت «قوقل»، وفق موقع «إنقادجيت» التقني، إن مستخدمي الهواتف القديمة بدءاً من نظام تشغيل «أندرويد 7.1.1» فما دون، سيضطرون إلى ترقية هواتفهم قبل هذا الموعد، إذ لن تتمكن «قوقل» من توفير الدعم الأمني ولا مواقع الويب الآمنة لتلك الهواتف تدريجيا خلال العام القادم، مؤكدة أنها سترفع الدعم نهائيا بحلول الشهر التاسع الميلادي. وطرح عدد من الخبراء بديلا حال رغب المستخدم بعدم ترقية هاتفه، بتثبيت متصفح «موزيلا فاير فوكس»، الذي يدعم تقنيات التصفح الآمن ومواقع الويب الآمنة على تلك الأجهزة.