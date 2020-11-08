كشف البروفيسور الروسي، غليب غليبوف، أن فقدان حاستي الشم والتذوق دليل على أن الإصابة بفايروس كورونا خفيفة، ووفق «سبوتنيك» (الأحد)، قال غليبوف الطبيب في مستشفى الأمراض المعدية بمدينة زوبوفو: «لا داعي للذعر.. فقط لا تُثِر الحاستين بشكل مصطنع، فلا تشم روائح قوية مثل الزيوت العطرية والمحاليل الكحولية، لأن ذلك سيفاقم المشكلة، لاسيما إذا علمت أن تعطل الشم والتذوق هو وظيفة وقائية للجسم لحماية الدماغ من آثار كوفيد 19». ونصح غليبوف عند الإصابة بالفايروس بالحد من تناول كمية كبيرة من المضادات الحيوية، وتجنب الحلويات للحفاظ على أوعية غدة البنكرياس والحيلولة دون التهابه نتيجة ارتفاع السكر في الدم.