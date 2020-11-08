نفذت مصلحة السجون في مدينة المنيا المصرية حكم الإعدام على المتهم نشأت عيضة، المعروف إعلاميا بـ«خُط الصعيد»، تمهيدا لتسليم جثمانه لأسرته لدفنه في محافظة قنا. ووفق صحف مصرية (الأحد)، قال مصدر أمني إن المتهم نشأت عيضة محمد أحمد، محكوم عليه بالسجن في أحكام قضائية يبلغ مجموعها 269 عاما، إضافة إلى حكم بالإعدام بسبب قتله شابا نتيجة خصومة ثأرية.وبدأت تفاصيل الواقعة، حين عثرت قوات الأمن في الإسكندرية على جثة المجني عليه «حسام.ح (24 عاما)»، حاصل على دبلوم صناعة، من أهالي قرية نجع الشيخ نور الدين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، مربوط اليدين مصابا بطلقات نارية. ونجح ضباط مباحث الإسكندرية في كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها المتهم نشأت عيضة الهارب من مجموع أحكام بالسجن، بالاستعانة بزوجته و5 آخرين.