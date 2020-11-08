أخرجت شرائح الدجاج شاباً في تايوان يبلغ 18 عاماً من حالة غيبوبة استمرت شهرين، بعدما تحدث المحيطون به عنها باعتبارها الطبق المفضل لديه. ووفق «تايوان نيوز» (الأحد)، تعرض يونغ تشيو لحادثة خطيرة أثناء ركوبه دراجة سكوتير في يوليو الماضي، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، تضررت على إثرها أعضاؤه الداخلية، إذ أحدثت تمزقاً في الطحال والكلى والكبد.وبالطبع دخل تشيو في غيبوبة من الدرجة الثالثة، وبعد 6 عمليات جراحية، تحسنت حالته، لكنه لم يخرج من الغيبوبة التي استمرت على مدى 62 يوماً. وخلال إحدى الزيارات، قال شقيق تشو، وهو جالس بقربه، مازحاً إنه سيأكل اليوم طبقه المفضل (شرائح الدجاج)، وفجأة بدأ نبض المريض يتسارع واستعاد وعيه، وبعد مرور بعض الوقت استقرت حالة تشيو وخرج من المستشفى، ثم عاد إليها حاملاً كعكة للاحتفال مع الطاقم الطبي الذي أنقذ حياته.