أعلن محافظ إسطنبول علي ييرلي قايا، (الأحد)، وفاة «غلي» قطة مسجد آيا صوفيا الشهيرة. ونشر ييرلي قايا تغريدة على حسابه في «تويتر» كتب فيها: «أعيش الحزن على فقدان القطة غلي»، موضحاً أن القطة فقدت حياتها في العيادة البيطرية التي كانت تتلقى فيها العلاج منذ 24 سبتمبر الماضي في إسطنبول، بسبب مضاعفات تتعلق بالشيخوخة. وأضاف المحافظ: «لن ننساكِ أبداً غلي».وكانت السلطات التركية، أعلنت في وقت سابق من يوليو الماضي أن «غلي» ستبقى في «آيا صوفيا» بعد تحويلها إلى مسجد، بعد أن تكرر طرح سؤال حول مصير القطة التي يتابعها أكثر من 48 ألف متابع على موقع «إنستقرام».وأصبحت القطة، رمادية اللون ذات العينين الخضراوين، أيقونة مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي التقط له مقطع فيديو عام 2009 وهو يربت على جسدها.