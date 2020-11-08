بعد صراع طويل مع المرض، توفي الفنان الكويتي عامر الحزيمي الشهير بـ«موضي علف»، (السبت)، عن 60 عاما، فيما نعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين الراحل صاحب المشوار الطويل مع الدراما الخليجية والعديد من الأعمال المهمة.كما نعاه فنانون ومواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان عبدالله بوشهري: «عامر في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، أما الإعلامية مي العيدان، فكتبت على حسابها في «إنستقرام»: «انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير بموضى علف، والذي انطلق فنيا من مسلسل الحيالة مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. لا تبخلوا عليه بالدعاء، فالدعاء رزق الميت».وظهر عامر أخيرا في مقطع فيديو تناقله متداولو التواصل من داخل المستشفى، يظهر فيه بوضع صحي حرج، وطلب الدعاء من جمهوره، قبل أن يؤكد أنه يعاني من مشاكل في القلب والرئة، علاوة على ارتفاع في ضغط الدم والسكر، لافتا إلى أن العلاج أصبح لا يحسّن حالته الصحية، مختتما: «أبي دعاكم».