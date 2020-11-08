أمر قاضي محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات قرب مراكش، بسجن زوج ستيني تورط في احتجاز وتعذيب زوجته الأولى لأكثر من 10 سنوات في حظيرة حيوانات، ليتزوج الثانية. ووفق صحيفة «هسبريس» المحلية (الأحد)، حبست الزوجة في ظروف لا إنسانية منذ عام 2009، وظل الزوج يمنع عائلتها من زيارتها، ما أصابها بمرض نفسي جعلها طريحة الفراش. وتفجرت القضية قبل 3 أيام، حين تقدمت شقيقة الضحية بشكوى للمحكمة، تؤكد أن الزوج يحتجز شقيقتها ويعرضها للعنف والتعذيب الجسدي والنفسي، إذ تزوج امرأة أخرى، ويعيش معها في المنزل ذاته، ما دفع القاضي لإيداع الضحية بقسم الأمراض العقلية وتوقيف الزوج، تمهيدا لمحاكمته.