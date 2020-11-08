أطلق الفنان السعودي الشاب عبدالمجيد سعود، أغنية وطنية بالعزف المنفرد على العود، من ألحانه وكلمات الشاعر أسد، تحمل عنوان G20، بالتزامن مع القمة الاقتصادية لدول مجموعة العشرين المزمع عقدها في العاصمة الرياض. ولقي العمل صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها حساب برنامج ثقافة مجموعة العشرين الرسمي الذي أشاد بالعمل وموهبة مؤديه. وبهذه المناسبة يقول عبدالمجيد: «القمة حدث تاريخي يضاف إلى إنجازات هذا الوطن العظيم، ونحن بحاجة لصياغة أعمال وطنية أكثر تليق وتناسب كل حدث ومنجز وطني، في وقت نرى قلة الأعمال الحالية». وألمح إلى أنه بصدد طرح عمل عاطفي بعنوان «أناني»، كتبه «أسد»أيضاً. مؤملا أن يرقى لذائقة المستمع.ويقول مطلع أغنية G20: (كِل البلد متباهية.. ‏وأكبر فخر «إنتي»// ‏مثل النجوم العالية.. ‏ومثل البدر «كِنتي»// ‏وَجه العَلم عنك سأل.. ‏وقال الوطن «بنتي»// ‏وَجه الرياض فيك اكتمل.. ‏ونوّر.. G20).