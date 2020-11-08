بعد شفائها من إصابات وجهها في انفجار مرفأ بيروت، شغلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم رواد التواصل الاجتماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، باحتمال إصابتها بفايروس كورونا، وخضوعها للفحص. ونشرت على حسابها في «أنستغرام» أنها بانتظار النتيجة. ووفق صحيفة «النهار» اللبنانية، أكدت نجيم (الأحد) خلوها من الفايروس بعدما جاءت النتيجة سلبية. وكانت نجيم أطلقت أواخر أكتوبر الماضي «فلتر» خاص بها على الموقع ذاته، لإخفاء جروح وجهها، كما أرفقت مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير. يذكر أن أحدث أعمال نجيم الفنية كان المسلسل التلفزيوني «2020»، الذي توقف تصويره ولم يعرض في موسم رمضان الماضي بسبب تفشي الجائحة.