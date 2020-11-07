عكس الشائع، احتفل زوجان من ولاية ميشيغان الأمريكية (الجمعة) بمولودتهما الأنثى، التي جاءت بعد 14 ولداً. ووفق صحيفة «ديترويت فري برس» المحلية، قال الوالد جاي شواندت: «الفرحة تغمرنا، ونحن متحمسان جداً لفكرة انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا.. أخيراً سيكون لدينا في المنزل مخلوق يرتدي اللون الزهري». وولدت ماغي فجر أمس، في مستشفى بمدينة فراند رابيدس، قرب بحيرة ميشيغن، وبلغ وزنها 3.4 كيلوغرام. وأضاف شواندت «ماغي أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها».وكانت الوالدة كيتيري شواندت توقعت عام 2014 أن يؤدي إنجابها فتاةً إلى «صدمة» في العائلة التي تملك برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها ويحمل عنوان «14 أوتدورز مِن» (14 رجلاً يحبون المساحات الكبيرة). أما تايلر الابن الأكبر للعائلة البالغ (28 عاماً) فيقول مازحاً: «لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون».