تسبب سوء الأحوال الجوية، وتعرض المدينة لأمطار غزيرة، في إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ36 المقرر مساء اليوم (السبت)، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.وأصدرت إدارة المهرجان بيانا قبل ساعات جاء فيه: «نظرا للظروف المناخية التي تمر بها محافظة الإسكندرية، قررت إدارة المهرجان بدء الفعاليات في موعدها غداً بالعروض وندوات المكرمين، وإلغاء احتفالية الافتتاح، ويبدأ أول عروض المهرجان غدا بسينما رينسانس ومركز الحرية للإبداع وأتيليه الإسكندرية، كما تبدأ ندوات المكرمين بقاعة عزت العلايلي بفندق شيراتون المنتزه، وتقام احتفالية سينما الإسكندرية في حفل ختام المهرجان الخميس المقبل في السابعة مساءً».وسيكرم المهرجان الفنان الكبير عزت العلايلي الذي تحمل هذه الدورة اسمه، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد.