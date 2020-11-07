علقت نقابة المهن التمثيلية المصرية على أنباء ترددت في الساعات الأولى من صباح (السبت) عن وفاة الفنانة نشوى مصطفى، إذ قال عضو النقابة إيهاب فهمي على حسابه في «فيسبوك»: «نشوى مصطفى بخير ومفيش أي حاجة، وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش شائعات كاذبة، المصدر الوحيد هي نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة.. نشوى زي الفل بإذن الله».بدورها، كشفت مصطفى، مستجدات إصابتها بفايروس كورونا المستجد، مؤكدة معاناتها من ألم شديد جراء الإصابة. وقالت، في مداخلة هاتفية، على القناة الأولى المصرية (الجمعة)، إنها علمت بنبأ إصابتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد شعورها بأعراض من يوم الخميس السابق له، بعد أن ظنت أنها تعاني من الإنفلونزا. وأضافت: «أصبت بفايروس كورونا رغم عدم حضوري أية تجمعات»، وتابعت: «أنا مرحتش مهرجان الجونة، أنا كل اللي روحته السوبر ماركت وسوق الخضار». وأشارت إلى حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا في البداية، قبل إهمالها في تطبيقها الفترة الأخيرة.