بعد ثبوت التهم الـ5 الموجهة إليه بالاغتصاب، قضت محكمة باريسية (الجمعة) بتغريم حفيد مؤسس الإخوان طارق رمضان 5 ملايين يورو، بعدما كشف الاسم الكامل لضحيته في كتاب أصدره عام 2019، وأعلنه في مقابلة تلفزيونية. وتقدمت المرأة المعروفة في الصحافة الفرنسية بـ«كريستيل»، بدعوى ثبتت فيها أن رمضان اغتصبها في فندق بمدينة ليون عام 2009، فيما جاءت دعواها بعد وقت قصير من اتهام الناشطة هند العياري لرمضان باغتصابها أيضا، قبل أن تتقدم امرأتان باتهامين مماثلين. رمضان الذي أسس جده حركة الإخوان المسلمين طرد من جامعة أكسفورد التي عمل بها أستاذا بعد ظهور الاتهامات في ذروة حركة «مي تو» عام 2017.